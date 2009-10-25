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Коронавирус
Ненад Сливич
№0
Полузащитник
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Команда
Ягодина
Возраст
35
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Ростов
1 : 2
Рубин
21'
21'
21'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Москва
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Москва
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
Ростов
2 : 0
Химки
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2
Химки
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
Локомотив
2 : 0
Ростов
40'
40'
40'
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 0
Томь
56'
56'
56'
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0
Томь
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сатурн
4
Ростов
0
был в запасе
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
Рубин
0 : 2
Ростов
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1
Ахмат
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Динамо
1 : 0
Ростов
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
1
Ростов
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
Химки
0 : 1
Ростов
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Ростов
1 : 1
Локомотив
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
12:00
Амкар
0 : 0
Ростов
14.03.2009
14 марта 2009
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Амкар
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур