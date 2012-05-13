Даниэль Йенсен
№7
Полузащитник
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Команда
Сендерийск
Возраст
41
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
был в запасе
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Фиорентина
2 : 2
Новара
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2
Новара
2
был в запасе
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 13:30
Новара
2 : 1
Лацио
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2
Лацио
1
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
Наполи
2 : 0
Новара
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2
Новара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Парма
2 : 0
Новара
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2
Новара
0
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Новара
1 : 1
Дженоа
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1
Дженоа
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:30
Рома
5 : 2
Новара
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:30
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5
Новара
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 30 тур
02.02.2012 02 февр. 2012 чт 22:45
Новара
1 : 2
Кьево
02.02.2012 02 февр. 2012 чт 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1
Кьево
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Палермо
2 : 0
Новара
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2
Новара
0
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Фиорентина
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0
Фиорентина
3
был в запасе