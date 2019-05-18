Марко Терраццино
№13
Нападающий
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Команда
Фрайбург
Возраст
30
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Фрайбург
5 : 1
Нюрнберг
7'
7'
7'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
7'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
5
Нюрнберг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Ганновер-96
3 : 0
Фрайбург
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
3
Фрайбург
0
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:30
Фрайбург
1 : 1
Фортуна
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
1
Фортуна
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Фрайбург
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2
Фрайбург
1
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Фрайбург
0 : 4
Боруссия
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
0
Боруссия
4
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
Вердер
2 : 1
Фрайбург
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
2
Фрайбург
1
был в запасе
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 21:30
Майнц
5 : 0
Фрайбург
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
5
Фрайбург
0
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Фрайбург
1 : 1
Бавария
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1
Бавария
1
был в запасе
15.03.2019 15 марта 2019 пт 22:30
Боруссия
1 : 1
Фрайбург
15.03.2019 15 марта 2019 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
1
Фрайбург
1
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Фрайбург
2 : 1
Герта
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
2
Герта
1
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
Фрайбург
5 : 1
Аугсбург
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
5
Аугсбург
1
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
Шальке-04
0 : 0
Фрайбург
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
0
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
Фрайбург
3 : 3
Вольфсбург
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
3
Вольфсбург
3
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 20:00
Штутгарт
2 : 2
Фрайбург
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:30
Фрайбург
2 : 4
Хоффенхайм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
2
Хоффенхайм
4
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
был в запасе
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Фрайбург
1 : 1
Ганновер-96
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Фортуна
2 : 0
Фрайбург
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фортуна
2
Фрайбург
0
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
Фрайбург
3 : 0
РБ Лейпциг
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
3
РБ Лейпциг
0
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Фрайбург
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
2
Фрайбург
0
был в запасе