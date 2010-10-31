Андреа Руссотто
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
Брешиа
0 : 1
Наполи
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0
Наполи
1
был в запасе