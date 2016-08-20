Карим Матмур
№10
Полузащитник
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Команда
Мюнхен 1860
Возраст
35
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:30
Мюнхен 1860
2 : 1
Карлсруэ
90'
90'
90'
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:30
90'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
2
Карлсруэ
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала