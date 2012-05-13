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Микеле Пациенца
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Катания
0 : 2
Удинезе
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
0
Удинезе
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Удинезе
2 : 0
Дженоа
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 10' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
2
Дженоа
0
минуты: 10' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Чезена
0 : 1
Удинезе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0
Удинезе
1
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Лацио
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
2
Лацио
0
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Удинезе
1 : 3
Интер
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Удинезе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Рома
3 : 1
Удинезе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3
Удинезе
1
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Удинезе
3 : 1
Парма
33'
33'
33'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 0
Удинезе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 30 тур
Сиена
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 30 тур
24.03.2012
24 марта 2012
сб
22:45
Палермо
1 : 1
Удинезе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
22:45
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 29 тур
Палермо
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
22:45
Удинезе
2 : 2
Наполи
18.03.2012
18 марта 2012
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
Новара
1 : 0
Удинезе
81'
81'
81'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1
Удинезе
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Аталанта
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Милан
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 23 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Фиорентина
3 : 2
Удинезе
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
2'
59'
2'
59'
2'
59'
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
2'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
20:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Ювентус
0
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Новара
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2
Новара
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
Рома
1 : 1
Ювентус
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Ювентус
1
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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