Роб Фрэнд
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
195
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2011 26 авг. 2011 пт 21:30
Герта
1 : 0
Штутгарт
26.08.2011 26 авг. 2011 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
1
Штутгарт
0
был в запасе