Кристиан Маджо
№11
Защитник
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Команда
Беневенто
Возраст
39
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
59'
59'
59'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 33' - 60'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
минуты: 33' - 60' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:30
Фиорентина
0 : 1
Беневенто
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0
Беневенто
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
83'
83'
83'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 14' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 14' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
Рома
5 : 2
Беневенто
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5
Беневенто
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Беневенто
2 : 5
Интер
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2
Интер
5
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 1 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:00
Сампдория
2 : 3
Беневенто
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Беневенто
3
был в запасе