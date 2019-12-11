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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Марко Марин
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
170
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы квалификация
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2012/2013
2010/2011
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
Олимпиакос
1 : 0
Црвена Звезда
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
Црвена Звезда
0 : 6
Бавария
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Црвена Звезда
0
Бавария
6
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
Црвена Звезда
0 : 4
Тоттенхэм
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Црвена Звезда
0
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Тоттенхэм
5 : 0
Црвена Звезда
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Тоттенхэм
5
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2019
01 окт. 2019
вт
22:00
Црвена Звезда
3 : 1
Олимпиакос
90'
90'
90'
01.10.2019
01 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Црвена Звезда
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
Бавария
3 : 0
Црвена Звезда
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бавария
3
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур