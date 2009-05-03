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Николас Амодио
№32
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
179
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сиена
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
Наполи
1 : 0
Интер
19'
19'
19'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Интер
0
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Наполи
0 : 0
Аталанта
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
0
Аталанта
0
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Сампдория
2 : 2
Наполи
18'
18'
18'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
2
Наполи
2
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0
Милан
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
был в запасе