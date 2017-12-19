Тобиас Левелс
№28
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Возраст
34
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
Падерборн
1 : 0
Ингольштадт
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Падерборн
1
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
Гройтер Фюрт
1 : 3
Ингольштадт
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гройтер Фюрт
1
Ингольштадт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала