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Фабиано Сантакроче
№27
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лацио
4 : 0
Парма
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4
Парма
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Парма
1 : 0
Палермо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Палермо
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2
Парма
2
был в запасе
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
Дженоа
2 : 0
Парма
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Парма
0
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 25 тур
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
Парма
1 : 0
Ювентус
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 30 тур
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Интер
1 : 1
Парма
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Парма
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Торино
2
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
28'
28'
28'
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4
Парма
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 0
Парма
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
был в запасе
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
Парма
0 : 1
Кьево
35'
35'
35'
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
Милан
3 : 1
Парма
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
Наполи
2 : 0
Парма
46'
46'
46'
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Парма
1 : 2
Лацио
33'
33'
33'
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Лацио
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 14 тур
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Палермо
2 : 1
Парма
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2
Парма
1
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Парма
0 : 2
Эмполи
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Эмполи
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 12 тур
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