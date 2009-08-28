Фредерик Лохе
№1
Вратарь
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Команда
Алемания
Возраст
32
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 21:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
2
Майнц
0
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:30
Вердер
3 : 0
Боруссия
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Боруссия
0
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3
Боруссия
3
был в запасе