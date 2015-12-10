Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Англия
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Краснодар
Химки
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Карлос Эдуардо
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Атлетико Минейро
Возраст
33
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2012/2013
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Бордо
2 : 2
Рубин
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бордо
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
Рубин
2 : 0
Сьон
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рубин
2
Сьон
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Рубин
0 : 1
Ливерпуль
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Ливерпуль
1 : 1
Рубин
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ливерпуль
1
Рубин
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Рубин
0 : 0
Бордо
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рубин
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Сьон
2 : 1
Рубин
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Сьон
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур