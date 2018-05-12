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Коронавирус
Сеяд Салихович
№23
Полузащитник
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Команда
Гамбург
Возраст
36
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Гамбург
2 : 1
Боруссия
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
2
Боруссия
1
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 0
Гамбург
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
3
Гамбург
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 3
Гамбург
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
1
Гамбург
3
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Гамбург
1 : 0
Фрайбург
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1
Фрайбург
0
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Гамбург
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
2
Гамбург
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
17:30
Гамбург
1 : 2
Герта
17.03.2018
17 марта 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гамбург
1
Герта
2
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
17:30
Бавария
6 : 0
Гамбург
10.03.2018
10 марта 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6
Гамбург
0
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:30
Гамбург
0 : 0
Майнц
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
0
Майнц
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Вердер
1 : 0
Гамбург
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
1
Гамбург
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Гамбург
1 : 2
Байер
77'
77'
77'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1
Байер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Гамбург
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
2
Гамбург
0
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
20:00
Гамбург
1 : 1
Ганновер-96
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Гамбург
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1
Гамбург
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
Гамбург
0 : 2
Кельн
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
0
Кельн
2
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
Аугсбург
1 : 0
Гамбург
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
1
Гамбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Гамбург
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2
Гамбург
0
был в запасе
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
21:30
Ганновер-96
2 : 0
Гамбург
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
2
Гамбург
0
был в запасе