Луис Густаво
№20
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур