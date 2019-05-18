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Кристоф Янкер
№16
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
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2014/2015
2013/2014
2011/2012
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Вольфсбург
8 : 1
Аугсбург
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
8
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Аугсбург
3 : 4
Герта
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
3
Герта
4
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:30
Шальке-04
0 : 0
Аугсбург
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0
Аугсбург
0
был в запасе
26.04.2019
26 апр. 2019
пт
21:30
Аугсбург
1 : 4
Байер
26.04.2019
26 апр. 2019
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
1
Байер
4
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Аугсбург
6 : 0
Штутгарт
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
6
Штутгарт
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
1 : 3
Аугсбург
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1
Аугсбург
3
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
Аугсбург
0 : 4
Хоффенхайм
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0
Хоффенхайм
4
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Нюрнберг
3 : 0
Аугсбург
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
3
Аугсбург
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Аугсбург
3 : 1
Ганновер-96
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Аугсбург
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
0
Аугсбург
0
был в запасе
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
Аугсбург
2 : 1
Боруссия
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Аугсбург
1 : 2
Фортуна
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
1
Фортуна
2
был в запасе