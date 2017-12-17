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Олимпиада
Коронавирус
Марвин Комппер
№5
Защитник
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Команда
Дуйсбург
Возраст
35
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
РБ Лейпциг
2 : 3
Герта
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2
Герта
3
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
17:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Майнц
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
2
Майнц
2
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Ганновер-96
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Ганновер-96
1
был в запасе
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:30
Аугсбург
1 : 0
РБ Лейпциг
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Фрайбург
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
4
Фрайбург
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:30
Шальке-04
2 : 0
РБ Лейпциг
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур