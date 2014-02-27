Кристиан Поульсен
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
Зальцбург
3 : 1
Аякс
27'
27'
27'
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
3
Аякс
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
Аякс
0 : 3
Зальцбург
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 58' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
0
Зальцбург
3
минуты: 58' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала