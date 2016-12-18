Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Англия
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Краснодар
Химки
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Фелипе Мело
№30
Полузащитник
Подписаться
Команда
Палмейрас
Возраст
37
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
14:30
Сассуоло
0 : 1
Интер
75'
90'
75'
90'
75'
90'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
Интер
2 : 0
Дженоа
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Дженоа
0
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Наполи
3 : 0
Интер
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3
Интер
0
был в запасе
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
76'
76'
76'
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4
Фиорентина
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
Милан
2 : 2
Интер
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2
Интер
2
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
Интер
3 : 0
Кротоне
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3
Кротоне
0
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2
Интер
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0
Интер
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2
Ювентус
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
Пескара
1 : 2
Интер
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1
Интер
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Интер
1 : 1
Палермо
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1
Палермо
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2
Интер
0
был в запасе