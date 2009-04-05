Папе Диахате
№35
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 14:00
Аталанта
1 : 2
Фиорентина
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 14:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1
Фиорентина
2
был в запасе