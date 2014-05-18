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Серхио Альмирон
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
Катания
2 : 1
Аталанта
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2
Аталанта
1
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Катания
3 : 3
Ливорно
88'
89'
88'
89'
88'
89'
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
88'
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3
Ливорно
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Интер
0 : 0
Катания
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0
Катания
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:00
Катания
1 : 0
Удинезе
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 49'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 49' / Италия. Серия А, 12 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Катания
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Ювентус
4 : 0
Катания
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Катания
0 : 0
Сассуоло
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 9 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
Катания
1 : 1
Дженоа
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 7 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:00
Катания
2 : 0
Кьево
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
2
Кьево
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Лацио
3 : 1
Катания
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
3
Катания
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 5 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Катания
0 : 0
Парма
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0
Парма
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 4 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
16:00
Ливорно
2 : 0
Катания
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
Катания
0 : 3
Интер
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур