Серхио Альмирон
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Катания
2 : 1
Аталанта
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2
Аталанта
1
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Катания
3 : 3
Ливорно
88'
89'
88'
89'
88'
89'
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
88'
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3
Ливорно
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Интер
0 : 0
Катания
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0
Катания
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:00
Катания
1 : 0
Удинезе
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 49'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 49' / Италия. Серия А, 12 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 22:45
Наполи
2 : 1
Катания
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Ювентус
4 : 0
Катания
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Катания
0 : 0
Сассуоло
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 9 тур
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
Катания
1 : 1
Дженоа
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 7 тур
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
Катания
2 : 0
Кьево
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
2
Кьево
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Лацио
3 : 1
Катания
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
3
Катания
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 5 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Катания
0 : 0
Парма
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0
Парма
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 4 тур
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 16:00
Ливорно
2 : 0
Катания
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Катания
0 : 3
Интер
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур