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Коронавирус
Стеван Йоветич
№10
Нападающий
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Команда
Монако
Возраст
31
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2017/2018
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Монако
0 : 2
ПСЖ
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
минуты: 60' - 90'
Франция. Кубок, Финал
Монако
0
ПСЖ
2
минуты: 60' - 90' / Франция. Кубок, Финал
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:10
Лион
0 : 2
Монако
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:10
был в запасе
Франция. Кубок, 1/4 финала
Лион
0
Монако
2
был в запасе
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
минуты: 68' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0(5)
Метц
0(4)
минуты: 68' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Ницца
0 : 2
Монако
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
Гренобль
0 : 1
Монако
36'
36'
36'
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
36'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала