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Коронавирус
Антонио Томас
№20
Полузащитник
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Команда
Нумансия
Возраст
36
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
14:00
Эспаньол
0 : 2
Сарагоса
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0
Сарагоса
2
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Сарагоса
1 : 1
Хетафе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
Расинг
1 : 0
Сарагоса
33'
33'
33'
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Сарагоса
0
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 18 тур
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
20:00
Сарагоса
0 : 1
Мальорка
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
20:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0
Мальорка
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 16 тур