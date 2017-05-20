Лауре (Лауреано Руиз)
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Депортиво
Возраст
36
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 20:00
Депортиво
3 : 0
Лас-Пальмас
20.05.2017 20 мая 2017 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Вильярреал
0 : 0
Депортиво
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
0
был в запасе
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:30
Депортиво
1 : 2
Эспаньол
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1
Эспаньол
2
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2
Депортиво
2
был в запасе
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Депортиво
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
0
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:00
Депортиво
2 : 0
Малага
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2
Малага
0
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Севилья
4 : 2
Депортиво
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
минуты: 12' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4
Депортиво
2
минуты: 12' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 19:30
Валенсия
3 : 0
Депортиво
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3
Депортиво
0
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:30
Депортиво
0 : 1
Сельта
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0
Сельта
1
был в запасе
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Спортинг
0 : 1
Депортиво
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0
Депортиво
1
был в запасе
02.03.2017 02 марта 2017 чт 22:45
Депортиво
1 : 1
Атлетико
02.03.2017 02 марта 2017 чт 22:45
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
Эйбар
3 : 1
Депортиво
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3
Депортиво
1
был в запасе
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Лас-Пальмас
1 : 1
Депортиво
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:45
Депортиво
2 : 1
Спортинг
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2
Спортинг
1
был в запасе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 17:15
Атлетико
1 : 0
Депортиво
56'
56'
56'
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
Депортиво
1 : 2
Леганес
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1
Леганес
2
был в запасе
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
Бетис
0 : 0
Депортиво
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0
Депортиво
0
был в запасе
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 23:00
Депортиво
2 : 1
Эйбар
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2
Эйбар
1
был в запасе