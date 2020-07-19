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Олимпиада
Коронавирус
Виктор Санчес
№4
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Возраст
33
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
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2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Эспаньол
0 : 0
Сельта
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
0
Сельта
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1
Эспаньол
0
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
Эспаньол
0 : 2
Эйбар
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0
Эйбар
2
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0
Реал
1
был в запасе
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 3
Леванте
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1
Леванте
3
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 30 тур
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетико
90'
90'
90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
49'
49'
49'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
80'
80'
80'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Эспаньол
2
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
27'
27'
27'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
Леванте
0 : 1
Эспаньол
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
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