Дани Алвес
№10
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2017 03 июня 2017 сб 21:45
Ювентус
1 : 4
Реал
03.06.2017 03 июня 2017 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, Финал
Ювентус
1
Реал
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, Финал
09.05.2017 09 мая 2017 вт 21:45
Ювентус
2 : 1
Монако
45'
45'
45'
09.05.2017 09 мая 2017 вт 21:45
45'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
Ювентус
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
03.05.2017 03 мая 2017 ср 21:45
Монако
0 : 2
Ювентус
03.05.2017 03 мая 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
Монако
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
14.03.2017 14 марта 2017 вт 22:45
Ювентус
1 : 0
Порту
14.03.2017 14 марта 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
1
Порту
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 22:45
Порту
0 : 2
Ювентус
74'
63'
74'
63'
74'
63'
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 22:45
74'
минуты: 73' - 74'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
0
Ювентус
2
минуты: 73' - 74' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала