Лаго Жуниор (Лаго Жуниор Вакалибилье)
№11
Нападающий
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Команда
Мальорка
Возраст
30
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Фуэнлабрада
1(7) : 1(6)
Мальорка
202'
202'
202'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
202'
был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Фуэнлабрада
1(7)
Мальорка
1(6)
был в запасе