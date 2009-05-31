Хуан Карлос Морено
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
46
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
0 : 2
Севилья
90'
90'
90'
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Нумансия
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Хетафе
1 : 0
Нумансия
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1
Рекреативо
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
Нумансия
2 : 0
Малага
1'
1'
1'
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
1'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Нумансия
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
Альмерия
2 : 1
Нумансия
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2
Нумансия
1
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Нумансия
0 : 0
Эспаньол
66'
66'
66'
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Нумансия
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 1
Спортинг
25'
25'
25'
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Нумансия
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Расинг
5 : 0
Нумансия
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5
Нумансия
0
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 1
Валенсия
64'
64'
64'
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Нумансия
2
Валенсия
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Нумансия
0 : 1
Депортиво
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Нумансия
0
Депортиво
1
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 1
Нумансия
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2
Нумансия
1
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 23:55
Нумансия
0 : 2
Реал
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Нумансия
0
Реал
2
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Малага
2 : 0
Нумансия
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2
Нумансия
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Нумансия
2 : 1
Альмерия
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Нумансия
2
Альмерия
1
был в запасе