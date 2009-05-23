Сезар Паласиос
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
46
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Хетафе
1 : 0
Нумансия
24'
24'
24'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Нумансия
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1
Рекреативо
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
Нумансия
2 : 0
Малага
41'
41'
41'
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Нумансия
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
Альмерия
2 : 1
Нумансия
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2
Нумансия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:00
Атлетико
3 : 0
Нумансия
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3
Нумансия
0
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Нумансия
0 : 0
Эспаньол
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Нумансия
0
Эспаньол
0
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 1
Спортинг
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Нумансия
2
Спортинг
1
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Осасуна
2 : 0
Нумансия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
2
Нумансия
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Нумансия
0 : 1
Мальорка
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Нумансия
0
Мальорка
1
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 1
Нумансия
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2
Нумансия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 0
Хетафе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Нумансия
2
Хетафе
0
был в запасе
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
3 : 1
Нумансия
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Рекреативо
3
Нумансия
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4
Вальядолид
3
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Малага
2 : 0
Нумансия
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2
Нумансия
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Нумансия
2 : 1
Альмерия
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Нумансия
2
Альмерия
1
был в запасе