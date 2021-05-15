Сергей Корниленко
№12
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Возраст
37
Рост
186
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
84'
84'
84'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
84'
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
был в запасе
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
был в запасе