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Коронавирус
Сергей Корниленко
№12
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Возраст
37
Рост
186
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2014/2015
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
84'
84'
84'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
84'
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
был в запасе
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
был в запасе