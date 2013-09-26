Карлос Бельвис
№16
Защитник
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Команда
Алькоркон
Возраст
36
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Хетафе
2 : 0
Сельта
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
минуты: 1' - 18'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2
Сельта
0
минуты: 1' - 18' / Испания. Примера, 6 тур
26.08.2013 26 авг. 2013 пн -:-
Бетис
1 : 2
Сельта
26.08.2013 26 авг. 2013 пн -:-
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1
Сельта
2
был в запасе
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
Сельта
2 : 2
Эспаньол
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2
Эспаньол
2
был в запасе