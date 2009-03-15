Диего де Мигель (Диегоде Мигель Эскрибано)
№13
Вратарь
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Команда
Изарра
Возраст
36
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Расинг
5 : 0
Нумансия
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5
Нумансия
0
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Нумансия
0 : 1
Депортиво
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Нумансия
0
Депортиво
1
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 23:55
Нумансия
0 : 2
Реал
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Нумансия
0
Реал
2
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 0
Нумансия
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1
Нумансия
0
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 0
Хетафе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Нумансия
2
Хетафе
0
был в запасе
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
3 : 1
Нумансия
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Рекреативо
3
Нумансия
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4
Вальядолид
3
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Малага
2 : 0
Нумансия
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2
Нумансия
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Нумансия
2 : 1
Альмерия
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Нумансия
2
Альмерия
1
был в запасе