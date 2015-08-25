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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
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Коронавирус
Хуан Пабло (Хуан Пабло Колинас)
№25
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2015/2016
25.08.2015
25 авг. 2015
вт
21:45
Маккаби
1 : 1
Базель
25.08.2015
25 авг. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Маккаби
1
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
Базель
2 : 2
Маккаби
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Базель
2
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд