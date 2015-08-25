Хуан Пабло (Хуан Пабло Колинас)
№25
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2015 25 авг. 2015 вт 21:45
Маккаби
1 : 1
Базель
25.08.2015 25 авг. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Маккаби
1
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
Базель
2 : 2
Маккаби
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Базель
2
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд