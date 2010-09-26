Хосеми (Хосе Мигель Гонсалес Рей)
№0
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Мальорка
2 : 0
Реал Сосьедад
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 5 тур