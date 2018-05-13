Хосе Мануэль Хурадо
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:15
Эспаньол
4 : 1
Малага
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4
Малага
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:15
Атлетико
0 : 2
Эспаньол
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
0
Эспаньол
2
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 13:00
Жирона
0 : 2
Эспаньол
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
Эспаньол
0 : 1
Эйбар
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0
Эйбар
1
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 19:30
Хетафе
1 : 0
Эспаньол
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
Эспаньол
2 : 1
Реал Сосьедад
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
04.03.2018 04 марта 2018 вс 14:00
Леванте
1 : 1
Эспаньол
04.03.2018 04 марта 2018 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1
Эспаньол
1
был в запасе
27.02.2018 27 февр. 2018 вт 22:00
Эспаньол
1 : 0
Реал
27.02.2018 27 февр. 2018 вт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Реал
0
был в запасе
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1
Вильярреал
1
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:30
Сельта
2 : 2
Эспаньол
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 14:00
Леганес
3 : 2
Эспаньол
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
3
Эспаньол
2
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:30
Лас-Пальмас
2 : 2
Эспаньол
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2
Эспаньол
2
был в запасе
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
Эспаньол
0 : 1
Жирона
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0
Жирона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 20:30
Эйбар
3 : 1
Эспаньол
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 23:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 18:15
Эспаньол
0 : 2
Валенсия
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0
Валенсия
2
был в запасе
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур