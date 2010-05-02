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Хабиб Беллаид
№4
Защитник
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Команда
Седан
Возраст
35
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Булонь
3 : 3
Ницца
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3
Ницца
3
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Сошо
0 : 3
Булонь
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0
Булонь
3
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Булонь
1 : 2
Марсель
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1
Марсель
2
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Ланс
3 : 0
Булонь
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3
Булонь
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Булонь
2 : 0
Лорьян
71'
71'
71'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Булонь
0 : 0
Лион
89'
89'
89'
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 0
Булонь
88'
88'
88'
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0
Валансьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур