Хабиб Беллаид
№4
Защитник
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Команда
Седан
Возраст
35
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Булонь
3 : 3
Ницца
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3
Ницца
3
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Сошо
0 : 3
Булонь
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0
Булонь
3
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Булонь
1 : 2
Марсель
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1
Марсель
2
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Ланс
3 : 0
Булонь
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3
Булонь
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Булонь
2 : 0
Лорьян
71'
71'
71'
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Булонь
0 : 0
Лион
89'
89'
89'
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 0
Булонь
88'
88'
88'
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0
Валансьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур