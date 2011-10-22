Адиль Чихи
№34
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
Боруссия
5 : 0
Кельн
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 58'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
5
Кельн
0
минуты: 1' - 58' / Германия. Бундеслига, 10 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:30
Кельн
2 : 0
Ганновер-96
80'
80'
80'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:30
минуты: 1' - 87'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 87' / Германия. Бундеслига, 9 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 19:30
Герта
1 : 1
Кельн
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 19:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1
Кельн
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 8 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:30
Кельн
2 : 0
Хоффенхайм
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 16:30
Байер
1 : 4
Кельн
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 62'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1
Кельн
4
минуты: 1' - 62' / Германия. Бундеслига, 6 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:30
Кельн
1 : 2
Нюрнберг
39'
67'
39'
67'
39'
67'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:30
39'
минуты: 1' - 69'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1
Нюрнберг
2
минуты: 1' - 69' / Германия. Бундеслига, 5 тур
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
Гамбург
3 : 4
Кельн
21'
21'
21'
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
21'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3
Кельн
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
Кельн
1 : 1
Кайзерслаутерн
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 75'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
5
Кельн
1
минуты: 1' - 75' / Германия. Бундеслига, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 88'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 88' / Германия. Бундеслига, 1 тур