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Коронавирус
Кевин Пеццони
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Кельн
1 : 4
Бавария
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Фрайбург
4 : 1
Кельн
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
4
Кельн
1
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Штутгарт
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1
Штутгарт
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Майнц
4 : 0
Кельн
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
4
Кельн
0
был в запасе
31.03.2012
31 марта 2012
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Кельн
31.03.2012
31 марта 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
2
Кельн
1
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:30
Кельн
1 : 6
Боруссия
25.03.2012
25 марта 2012
вс
18:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1
Боруссия
6
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
Ганновер-96
4 : 1
Кельн
43'
43'
43'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
43'
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
4
Кельн
1
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 26 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:30
Кельн
0 : 1
Гамбург
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
0
Гамбург
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
19:30
Кайзерслаутерн
0 : 1
Кельн
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
19:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0
Кельн
1
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
Кельн
1 : 4
Шальке-04
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
1
Шальке-04
4
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
16.12.2011
16 дек. 2011
пт
22:30
Бавария
3 : 0
Кельн
16.12.2011
16 дек. 2011
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3
Кельн
0
был в запасе
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:30
Кельн
1 : 1
Майнц
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1
Майнц
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:30
Кельн
0 : 3
Боруссия
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:30
минуты: 54' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0
Боруссия
3
минуты: 54' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Вердер
3 : 2
Кельн
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
3
Кельн
2
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
Кельн
3 : 0
Аугсбург
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3
Аугсбург
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
Боруссия
5 : 0
Кельн
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
5
Кельн
0
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 83'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 83' / Германия. Бундеслига, 1 тур