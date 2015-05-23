Мишо Бречко
№2
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 64'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 1' - 64' / Германия. Бундеслига, 33 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Кельн
2 : 0
Шальке-04
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
0
Кельн
0
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 31 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Байер
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1
Байер
1
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 30 тур
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Герта
0 : 0
Кельн
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3
Хоффенхайм
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Фрайбург
1 : 0
Кельн
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1
Кельн
0
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
1
Вердер
1
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
0
Кельн
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:30
Кельн
4 : 2
Айнтрахт
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
4
Айнтрахт
2
был в запасе
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
4
Кельн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 20:30
Кельн
1 : 1
Ганновер-96
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1
Ганновер-96
1
был в запасе
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия
1
Кельн
0
был в запасе
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Падерборн
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0
Падерборн
0
был в запасе
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
Кельн
0 : 0
Штутгарт
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
0
Штутгарт
0
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Гамбург
0 : 2
Кельн
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
0
Кельн
2
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1
Аугсбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур