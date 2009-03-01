Родригу Алвим
№3
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Гамбург
1 : 3
Вольфсбург
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1
Вольфсбург
3
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 0
Бохум
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
2
Бохум
0
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Вольфсбург
2 : 1
Ганновер-96
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
Вольфсбург
4 : 1
Штутгарт
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
4
Штутгарт
1
был в запасе