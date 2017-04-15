Георг Нидермайер
№5
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Фрайбург
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
4
Фрайбург
0
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1
Майнц
0
был в запасе
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
Вольфсбург
0 : 1
Фрайбург
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0
Фрайбург
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Фрайбург
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
3
Фрайбург
0
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1
Фрайбург
3
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
Фрайбург
2 : 1
Аугсбург
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
2
Аугсбург
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Фрайбург
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
2
Фрайбург
1
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:30
минуты: 54' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Фрайбург
1
минуты: 54' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Фрайбург
1 : 0
Гамбург
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1
Гамбург
0
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:30
Кельн
3 : 0
Фрайбург
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
3
Фрайбург
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
Фрайбург
3 : 1
Боруссия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
3
Боруссия
1
был в запасе