Амин Шермити
№27
Нападающий
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Команда
Газелек
Возраст
33
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Лорьян
1 : 0
Газелек
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Газелек
0
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 22:00
Лион
2 : 1
Газелек
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2
Газелек
1
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:00
Газелек
3 : 2
Бастия
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3
Бастия
2
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Газелек
2 : 4
Лилль
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2
Лилль
4
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Анжер
0 : 0
Газелек
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Газелек
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
Газелек
0 : 2
Сент-Этьен
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 32 тур
Газелек
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
Ницца
3 : 0
Газелек
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Газелек
0
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
Газелек
1 : 0
Кан
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1
Кан
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
Газелек
1 : 1
Марсель
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:30
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Газелек
1
Марсель
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Бордо
1 : 1
Газелек
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 57'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Газелек
1
минуты: 1' - 57' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Газелек
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1
Газелек
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 27 тур
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 3
Труа
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2
Труа
3
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Газелек
0 : 0
Генгам
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0
Генгам
0
был в запасе