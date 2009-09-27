Леннарт Хартманн
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:30
Хоффенхайм
5 : 1
Герта
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
5
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:30
Герта
0 : 4
Фрайбург
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
0
Фрайбург
4
был в запасе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 16:30
Герта
2 : 3
Вердер
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
2
Вердер
3
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1
Герта
0
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
2
Герта
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
Герта
1 : 0
Ганновер-96
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1
Ганновер-96
0
был в запасе