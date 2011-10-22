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Максимилиан Нику
№8
Полузащитник
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Команда
Мюнхен 1860
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
Кайзерслаутерн
1 : 0
Фрайбург
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1
Фрайбург
0
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:30
Фрайбург
1 : 2
Гамбург
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
1
Гамбург
2
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Боруссия
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1
Боруссия
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
16.09.2011
16 сент. 2011
пт
21:30
Фрайбург
1 : 2
Штутгарт
16.09.2011
16 сент. 2011
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1
Штутгарт
2
был в запасе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
Бавария
7 : 0
Фрайбург
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
7
Фрайбург
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 5 тур
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Фрайбург
3 : 0
Вольфсбург
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
3
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Вердер
5 : 3
Фрайбург
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
5
Фрайбург
3
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Майнц
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1
Майнц
2
был в запасе