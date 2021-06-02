Лиам Купер
№16
Защитник
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Команда
Лидс
Возраст
29
Рост
180
Вес
72
Открыл собственную академию в Лидсе для детей в возрасте от четырех до 14 лет.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 62'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
минуты: 1' - 62' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь