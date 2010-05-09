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Коронавирус
Уилл Эткинсон
№12
Полузащитник
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Команда
Саутенд Юнайтед
Возраст
32
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Халл Сити
0 : 0
Ливерпуль
60'
60'
60'
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
03.05.2010
03 мая 2010
пн
15:30
Уиган Атлетик
2 : 2
Халл Сити
42'
42'
42'
03.05.2010
03 мая 2010
пн
15:30
42'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
Халл Сити
0 : 0
Портсмут
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0
Портсмут
0
был в запасе