Ники Фитерстон
№6
Полузащитник
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Команда
Уолсолл
Возраст
32
Рост
170
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.03.2009 17 марта 2009 вт 22:45
Арсенал
2 : 1
Халл Сити
17.03.2009 17 марта 2009 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
2
Халл Сити
1
был в запасе
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Халл Сити
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе