Ричард Гарсия
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Халл Сити
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 0
Фулхэм
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
Халл Сити
1 : 2
Арсенал
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1
Арсенал
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Эвертон
5 : 1
Халл Сити
52'
90'
52'
90'
52'
90'
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
52'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
5
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
был в запасе
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1
Халл Сити
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Манчестер Сити
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Халл Сити
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4
Халл Сити
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Халл Сити
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Халл Сити
0
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
Болтон
2 : 2
Халл Сити
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
Халл Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
Арсенал
3 : 0
Халл Сити
45'
45'
45'
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Халл Сити
0 : 0
Блэкберн
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
0
Блэкберн
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 0
Халл Сити
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Халл Сити
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
1
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
Халл Сити
3 : 2
Эвертон
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Халл Сити
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 18:00
Халл Сити
3 : 3
Вест Хэм
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
3
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
Халл Сити
2 : 1
Сток Сити
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
минуты: 1' - 52'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2
Сток Сити
1
минуты: 1' - 52' / Англия. Премьер-лига, 12 тур