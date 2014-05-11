Майкл Тернер
№6
Защитник
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Команда
Саутенд Юнайтед
Возраст
37
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Норвич Сити
0 : 2
Арсенал
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Норвич Сити
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Челси
0 : 0
Норвич Сити
85'
85'
85'
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Челси
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Норвич Сити
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
4
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
Норвич Сити
2 : 3
Ливерпуль
45'
45'
45'
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Норвич Сити
2
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Фулхэм
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Норвич Сити
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 54'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Кристал Пэлас
1
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 54' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Норвич Сити
1 : 2
Фулхэм
49'
49'
49'
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Сандерленд
0 : 0
Норвич Сити
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сандерленд
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Норвич Сити
1 : 1
Суонси
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
Ливерпуль
5 : 1
Норвич Сити
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
5
Норвич Сити
1
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Норвич Сити
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:30
Норвич Сити
3 : 1
Вест Хэм
50'
50'
50'
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Норвич Сити
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Манчестер Сити
7 : 0
Норвич Сити
82'
82'
82'
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Сити
7
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
Норвич Сити
0 : 0
Кардифф
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Норвич Сити
0
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Арсенал
4 : 1
Норвич Сити
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Арсенал
4
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 15:30
Норвич Сити
1 : 3
Челси
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Норвич Сити
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 15:30
Сток Сити
0 : 1
Норвич Сити
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
0
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 14:45
Норвич Сити
0 : 1
Астон Вилла
83'
83'
83'
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Норвич Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур